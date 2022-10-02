Konya'da 8 firari hükümlü yakalandı

Konya'da çeşitli suçlardan aranan 8 firari hükümlü yakalandı. Tüm hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine konuldu.

AA
02 Ekim 2022 Pazar, 10:04
Konya'da 8 firari hükümlü yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Konya Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri haklarında yakalama kararı bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

TOPLAMDA 91 YIL...

Ekiplerin çalışmaları sonucu kasten yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık ve yağma gibi çeşitli suçlardan haklarında toplamda 91 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 firari hükümlünün bulunduğu adreslere operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda yakalanan 8 firari hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.


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