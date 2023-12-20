Konya'da 9 yaşındaki çocuğuna cinsel istismarda bulunan babaya 18.5 yıl hapis

Konya'da 9 yaşındaki çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan babaya 18.5 yıl hapse çarptırıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.12.2023 - 16:23
Konya'da 9 yaşındaki çocuğuna cinsel istismarda bulunan babaya 18.5 yıl hapis
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Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık M.Ş. ve taraf avukatları katıldı.

Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan M.Ş, karar öncesi son sözünde, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, M.Ş'ye cinsel istismar suçlamasıyla 18 yıl 6 ay hapis verdi.

Beyşehir ilçesi Hüyük Mahallesi'nde 9 yaşındaki B.G.Ş'ye babasının cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla Beyşehir Cumhuriyet Savcılığına başvurulmuş, tutuklanan sanığa 22 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.


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