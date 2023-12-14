Çocuk istismarı görüntüleri bulunduran hahama ceza

Yayınlanma: 14.12.2023 - 15:26

Güncelleme: 14.12.2023 - 15:26

İngiltere Ulusal Suç Ajansından (NCA) yapılan açıklamada, Dropbox'ın, Temmuz 2022'de İngiliz makamlarına başvurarak bir kullanıcının bazı uygunsuz görüntüleri depolama sistemine yüklediği ihbarında bulunduğu belirtildi.

Bunun üzerine harekete geçen NCA, söz konusu kullanıcının 56 yaşındaki haham Yuval Keren olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan Keren'in evindeki cihazlara el konurken yapılan incelemede, 189'u en aşırı düzeydeki çocuk istismar görüntülerinden oluşan A Kategorisi'nde yer alan olmak üzere 1694 görüntü ele geçirildi.

En eski görüntünün 2010'a ait olduğu belirtilen açıklamada, tutuklanmasının ardından Keren'in görevinden ayrıldığı ve herhangi bir Liberal Yahudilik görevinde bulunmadığı ifade edildi.

Keren, 20 ay hapis cezasına çarptırılırken cezası 2 yıl ertelendi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan NCA Operasyonlar Müdürü Holly Triggs, Keren'in 10 yıldan uzun süredir çocuk istismarı görüntüleri bulundurduğunu belirtti.

İngiltere medyasında yer alan habere göre Keren'e 40 saat rehabilitasyon ve 180 saat ücretsiz kamu hizmeti zorunluluğu getirildi. Ayrıca eski hahamın suç kaydında 10 yıl boyunca cinsel suç kaydı tutulacak.

Keren, 5 yıl boyunca internet, teknolojik cihaz ve depolama uygulaması kullanımına sınır getiren, suçluların 18 yaş altı kişilerle temasını sınırlandıran "Cinsel Saldırı Önleme Uygulaması"na tabi tutulacak.