Aydın'da acı olay... Sondaj makinesine sıkıştı, feci şekilde can verdi!

Söke ilçesinde sondaj makinesine önce montu sonra da kendisi sıkışan 52 yaşındaki Erdinç Morduman, hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Aydın'da acı olay... Sondaj makinesine sıkıştı, feci şekilde can verdi!
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AA
Yayınlanma: 06.03.2025 - 12:23

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Karaatlı Mahallesi'nde tarlada sondaj çalışması yapan Erdinç Morduman'ın (52) önce montu, ardından da kendisi makineye sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Morduman'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.


Etiketler: #aydın #sıkıştı #sondaj #Tarla

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