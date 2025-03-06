Aydın'da acı olay... Sondaj makinesine sıkıştı, feci şekilde can verdi!
Söke ilçesinde sondaj makinesine önce montu sonra da kendisi sıkışan 52 yaşındaki Erdinç Morduman, hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Karaatlı Mahallesi'nde tarlada sondaj çalışması yapan Erdinç Morduman'ın (52) önce montu, ardından da kendisi makineye sıkıştı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Morduman'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 3 gündür kayıptı: Ece Gürel sağ olarak bulundu!
- Başarır, kadın soyisimlerine dikkat çekti
- Cahit Berkay'dan tepki: Cenazede büyük saygısızlık!
- Oruçsuza öğle yemeği yok!
- İşte 'diploma' tartışmalarına nokta koyacak veri!
- Esad'ı çikolata reklamında oynattılar
- ‘Hodri meydan ulan yalancı müptezel!’
- Özgür Özel’e ‘Adnan Beker’ yanıtı
- Yeni 'Suriye' iddiası
- İşte katledilen 'Narin'in son isteği