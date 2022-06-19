Konya'da Afgan çoban öldürüldü

Konya'da Afganistan uyruklu çoban Zahir Mehmethan (23), aynı mahallede kendisi gibi çobanlık yapan vatandaşı Golaboddın Moghımı'yı (32) tüfekle ateş öldürdü.

DHA
19 Haziran 2022 Pazar, 17:15
Konya'da Afgan çoban öldürüldü
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Olay, dün saat 20.30 sıralarında Çumra ilçesi Sürgüç Mahallesi eski mezarlıkta meydana eldi. Zahir Mehmethan, belirlenemeyen nedenle tartıştığı Golaboddın Moghımı'ye tüfekle ateş etti.

Kanlar içinde yere yığılan Moghımı, çevredekilerin ihbarı üzerine çağrılan sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Mehmethan, suç aleti tüfekle olay yerinden kaçtı.

Jandarma ekipleri Mehmethan'ın yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.


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