Konya’da AKP’nin adayına sert tepki: Salondan ayrıldılar

Konya’nın Beyşehir ilçesinde 2019 yerel seçimlerinde bağımsız olarak girdiği seçimi kazanan Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, 31 Mart seçimlerinde AKP’den nelediye başkan adayı gösterildi. Adil Bayındır’ın aday gösterilmesine tepki gösteren bir yurttaş, "25 yıllık AK Partililiğimi bıraktım" ifadelerini kullandı.

ANKA
Yayınlanma: 29.02.2024 - 09:55
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Konya’nın Beyşehir ilçesi Huğlu mahallesinde seçim çalışmaları kapsamında yurttaşlarla bir araya gelen AKP Beyşehir Belediye Başkan adayı Adil Bayındır, yurttaşların yoğun tepkisiyle karşılaştı. 

Seçim çalışmalarının yürütüldüğü salonda 'Adil dışarı' sloganları atılırken, fiziksel müdahaleye varan gerginlik yaşandı. 

Bayındır’ın AKP'den aday gösterilmesine tepki gösteren bir yurttaş, "25 yıllık AK Partililiğimi bıraktım" dedi.

AKP heyeti, seçim çalışmasını yürüttüğü salondan ayrılmak zorunda kaldı.


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