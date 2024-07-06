Konya’da araçta 225 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Yayınlanma: 06.07.2024 - 11:49

Güncelleme: 06.07.2024 - 11:49

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ve uyuşturucu satıcılarıyla mücadeleyi sürdürüyor.

Bu çerçevede ekipler, il merkezinde tespit ettiği bir aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada araç içerisinden 145 kilo skunk, 80 kilo 500 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Konuyla ilgili araçtaki 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.