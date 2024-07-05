Mardin’de 5 adet tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi: 6 gözaltı
Mardin’de düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 5 adet tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Mardin Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, operasyonlarda 5 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet tabanca şarjörü, 33 adet tabanca fişeği ele geçirildiği belirtildi.
Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda ise 19 kilo 650 gram skunk ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
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