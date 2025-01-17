Konya’da aranan 'dolandırıcılık' şüphelisi, Kütahya’da yakalandı
Konya’da dolandırıcılık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan zanlı Kütahya’da yakalandı.
Mecidiye Mahallesi Hatuniye Sokak üzerinde şüpheli şahıslar üzerine yapılan kontrollerde Ş.İ. (55) isimli şahsın yapılan GBT ve UYAP sorgusunda, Konya Ağır Ceza İlamat Masası tarafından, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranıyor kaydı olduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemlerinin ardından Nezarethane Büro Amirliği’ne teslim edildi.
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