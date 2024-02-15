Konya'da arkadaşının çalıştığı çiftlikte ölü bulundu!

Karapınar ilçesinde Afganistan uyruklu Mohamad Kureyşi, arkadaşının çalıştığı çiftlikte ölü bulundu.

İHA
Yayınlanma: 15.02.2024 - 11:23
Konya'da arkadaşının çalıştığı çiftlikte ölü bulundu!
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Afganistan uyruklu Mohamad Kureyşi, Konya’nın Karapınar ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Kurtbasan Yaylası'ndaki çiftlikte çalışan arkadaşı Ş.M.’nin yanına kalmak için gitti.

Burada yatan ve sabah saatlerinde Mohamad Kureyşi’yi hareketsiz bulan arkadaşı Ş.M., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Afganistan uyruklu Mohamad Kureyşi’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Mohamad Kureyşi’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Karapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsinin ardından Mohamad Kureyşi, arkadaşları tarafından Karapınar ilçesi Reşadiye Mezarlığında toprağa verildi.

KARIN AĞRISI ŞİKÂYETİYLE HASTANEYE GİTMİŞ!

Öte yandan, Mohamad Kureyşi’nin karın ağrısı sebebiyle dün Karapınar Devlet Hastanesi'ne gittiği, burada tetkik ve muayenesinin yapıldığı ve gece saatlerinde arkadaşı Ş.M.’nin çalıştığı çiftlik evinde kaldıkları öğrenildi.

Hayatını kaybeden Kureyşi’nin kesin ölümüm sebebinin yapılan otopsi sonucunda belli olacağı öğrenildi.


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