Konya'da asfalt şantiyesinde patlama: 2 işçi yaralı

03 Ekim 2022 Pazartesi, 17:16

Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi'nin asfalt şantiyesinde, 3 Ekim Pazartesi saat 15.00 sıralarında; işçiler Mimar Sinan Rahatlık ve Ali Şen, siloların bulunduğu bölümde kaynak yaptığı sırada, henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

Büyük gürültü sonrası yangın da başladı. Patlamada 2 işçi de yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralı işçiler, ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Alevler ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Patlamanın nedeni araştırılıyor.