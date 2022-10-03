Konya'da asfalt şantiyesinde patlama: 2 işçi yaralı
Konya'da, Büyükşehir Belediyesi'ne ait asfalt şantiyesinde, siloda kaynak yapıldığı sırada meydana gelen patlamada 2 işçi yaralandı.
Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi'nin asfalt şantiyesinde, 3 Ekim Pazartesi saat 15.00 sıralarında; işçiler Mimar Sinan Rahatlık ve Ali Şen, siloların bulunduğu bölümde kaynak yaptığı sırada, henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.
YARALILAR TEDAVİ ALTINDA
Büyük gürültü sonrası yangın da başladı. Patlamada 2 işçi de yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralı işçiler, ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Alevler ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Patlamanın nedeni araştırılıyor.
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