Konya'da asfalt şantiyesinde patlama: 2 işçi yaralı

Konya'da, Büyükşehir Belediyesi'ne ait asfalt şantiyesinde, siloda kaynak yapıldığı sırada meydana gelen patlamada 2 işçi yaralandı.

DHA
03 Ekim 2022 Pazartesi, 17:16
Konya'da asfalt şantiyesinde patlama: 2 işçi yaralı
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Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi'nin asfalt şantiyesinde, 3 Ekim Pazartesi saat 15.00 sıralarında; işçiler Mimar Sinan Rahatlık ve Ali Şen, siloların bulunduğu bölümde kaynak yaptığı sırada, henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

Büyük gürültü sonrası yangın da başladı. Patlamada 2 işçi de yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralı işçiler, ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Alevler ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Patlamanın nedeni araştırılıyor. 


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