4. kattan zemine düşen asansördeki işçi ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya imalathanesinde halatının kopması sonucu zemine düşen asansördeki işçi Kemal Demirtaş (55), ağır yaralandı.

DHA
03 Ekim 2022 Pazartesi, 15:59
4. kattan zemine düşen asansördeki işçi ağır yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 katlı mobilya imalathanesinde Kemal Demirtaş, 4. kattaki mobilya malzemelerini asansöre yükleyerek kendisi de asansöre bindi. İniş sırada halatın kopmasıyla asansör zemine düştü.

İhbarla gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden yaralı çıkarılan Demirtaş, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Demirtaş'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


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