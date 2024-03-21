Konya'da avukata sokak ortasında silahlı saldırı!

Konya'nın Akşehir ilçesinde silahla bacağından yaralanan avukat hastaneye kaldırıldı.

AA
Yayınlanma: 21.03.2024 - 12:20
Konya'da avukata sokak ortasında silahlı saldırı!
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Akşehir Yarenler Mahallesi'nde silahlı saldırıya uğrayan avukat Aydın C., bacağından yaralandı.

Aydın C., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

 


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