Konya'da avukata sokak ortasında silahlı saldırı!
Konya'nın Akşehir ilçesinde silahla bacağından yaralanan avukat hastaneye kaldırıldı.
Akşehir Yarenler Mahallesi'nde silahlı saldırıya uğrayan avukat Aydın C., bacağından yaralandı.
Aydın C., ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.
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