Konya'da Avusturya plakalı otomobil, 3 araca çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

Konya'da, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle karşı şeride geçen Avusturya plakalı otomobil, 3 araca çarptı. Zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

DHA
14 Ağustos 2022 Pazar, 17:13
Konya'da Avusturya plakalı otomobil, 3 araca çarptı: 1 ölü, 6 yaralı
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Konya- Ankara kara yolunun 66'ncı kilometresinde, 14 Ağustos Pazar günü saat 14.00 sıralarında Şükrü Okatan yönetimindeki KHD 4492 Avusturya plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp önce refüje çarptı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Daha sonra karşı şeride geçen otomobil, Ahmet Yaşar, Hasan Ünlü ve Serhat Nilüfer'ün kullandığı 3 araca çarptı. Kazada Ayşe Yaşar olay yerinde hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. İhbarla sağlık ekipleri, 6 kişiyi Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. 


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