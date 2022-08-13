Konya'da oğlu tarafından darbedilen kişi hayatını kaybetti
Konya'nın Kulu ilçesinde oğlu tarafından darbedildiği ileri sürülen Mahmut T. isimli kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Mahmut T. (72) ile oğlu Salih T. (25) birlikte kaldıkları evde tartıştı. İddiaya göre tartışmanın büyümesi üzerine Salih T, babasını darbetti. Komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Kulu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mahmut T, buradaki müdahalenin ardından sevk edildiği Konya Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Psikiyatri hastası olduğu öğrenilen Salih T’nin ise Konya Beyhekim Hastanesi’nde tedavi altına alındığı bildirildi.
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