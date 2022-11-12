Adana'da kan donduran olay: Üvey oğlu kezzapla vücudunu yaktı!

Adana'da, üvey oğlunun kezzap atması sonucu vücudunda yanıklar oluşan kadın hastanede tedavi altına alındı.

İHA
12 Kasım 2022 Cumartesi, 14:37
Adana'da kan donduran olay: Üvey oğlu kezzapla vücudunu yaktı!
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Adana'nın Çukurova ilçesinde iddiaya göre, Nazmiye Sisli (43), 12 yıl önce Halil İbrahim A. ile evlendi.

Halil İbrahim A.'nın daha önceki evliliğinden dünyaya gelen ve o zaman 9 yaşında olan oğlu Bilal A.'yı (21) Nazmiye Sisli büyüttü.

Ancak Nazmiye Sisli, bundan 2 yıl önce eşinden boşandı. Üvey oğlu da babasıyla birlikte kalmaya başladı.

Bilal A., 31 Ekim günü üvey annesinin evine geldi.  Anne kapıyı açar açmaz üvey oğlu Bilal A., Nazmiye Sisli’in üzerine kezzap dökerek kaçtı.

Nazmiye Sisli’nin annesinin ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri geldi.

Sağlık ekipleri yaralanan kadını Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Nazmiye Sisli’nin yüzünde, sırtında, bacağında ve boğazında ciddi şekilde yanıklar oluştu.

Sisli, 13 gündür hastanede tedavi görürken firari üvey evlat her yerde aranıyor. 

Yaralanan Nazmiye Sisli, üvey oğlunun kendisinin kimseyle evlenmemesi için üzerine kezzap döktüğünü öne sürdü. 

 


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