Konya’da aynı aileden 3 kişi sobadan zehirlendi
Konya’nın Beyşehir ilçesinde, yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 3 kişi kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Konya’nın Beyşehir ilçesinde, evlerinde ikamet eden aile fertlerinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğinin haber verilmesi üzerine adrese ambulans sevk edildi.
Sağlık görevlileri tarafından A.B., M.B., ve Ş.B. ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Zehirlenme şüphesiyle hastaneye götürülen aile fertlerinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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