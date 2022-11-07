Konya’da aynı aileden 3 kişi sobadan zehirlendi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 3 kişi kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

İHA
07 Kasım 2022 Pazartesi, 10:59
Konya’da aynı aileden 3 kişi sobadan zehirlendi
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Konya’nın Beyşehir ilçesinde, evlerinde ikamet eden aile fertlerinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğinin haber verilmesi üzerine adrese ambulans sevk edildi.

Sağlık görevlileri tarafından A.B., M.B., ve Ş.B. ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Zehirlenme şüphesiyle hastaneye götürülen aile fertlerinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 



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