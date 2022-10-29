Soba zehirlenmesinden bir kişi yaşamını yitirdi

Nevşehir’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 27 yaşındaki Soner A. yaşamını yitirdi.

İHA
29 Ekim 2022 Cumartesi, 10:12
Soba zehirlenmesinden bir kişi yaşamını yitirdi
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Nevşehir'de Sümer Mahallesi Eski Sanayi dükkânlarında bulunan bir işyerinde Soner A. (27) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Sabah saatlerinde dükkana gelen arkadaşları Soner A.'yı hareketsiz görünce durumu 112 ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Soner A.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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