Konya'da ayrı yaşadığı eşini silahla yaralayan zanlı tutuklandı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, ayrı yaşadığı karısını evinde tabancayla vurarak yaralayan şüpheli tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 20.06.2024 - 13:32
Konya'da ayrı yaşadığı eşini silahla yaralayan zanlı tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Sakarya Mahallesi Nahşi Sokak'ta, 18 Haziran'da evine ateş ederek Fatma Ö'yü omzundan yaralayan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Fatma Ö'nün ayrı yaşadığı eşi B.C.Ö. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


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