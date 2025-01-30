Konya'da binanın çökmesiyle ilgili yeni gelişme: 1 şüpheli daha gözaltına alındı!

Konya'da 4 katlı binanın çökmesinde sorumluluğu olduğu iddiasıyla 1 şüpheli daha yakalandı.

Konya'da binanın çökmesiyle ilgili yeni gelişme: 1 şüpheli daha gözaltına alındı!
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AA
Yayınlanma: 30.01.2025 - 11:12

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla olayda sorumluluğu olduğu öne sürülen, binanın inşaatını yapanlardan Adnan T., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelinin, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'ndeki Taşoluk Apartmanı 24 Ocak'ta çökmüş, enkazdan 3 kişi kurtarılmış, 2 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılan olayla ilgili bir cumhuriyet başsavcıvekili ile 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş, 6 kişi gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler balıkçı dükkanı işletmecisi Kazım F, eski kahvehaneci Kemal Ö, dükkan sahipleri Hakkı İ. ile Mehmet P, iç mimar Tuncer D. ve balıkçı dükkanının tadilat işini yapan Volkan D. sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.


Etiketler: #konya #Bina #çökme

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