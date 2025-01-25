Konya'da çöken bina ile ilgili korkunç iddia... Kolonlar kesildi mi?

Yayınlanma: 25.01.2025 - 09:01

Güncelleme: 25.01.2025 - 09:27

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde dün akşam saat 20.00 sıralarında 3 katlı bir bina çöktü.

Edinilen bilgiye göre; Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde bir binanın çöktüğünü görenler ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Binada 3-4 kişi olabileceği bilgisi üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucu iki kişi sağ olarak çıkarıldı. Yaklaşık 7 saatlik çalışma sonucu üçüncü kişi de sağ olarak çıkarıldı. Enkazın altında olduğu düşünülen 2 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: "SAĞLIK DURUMLARI İYİ"

Konya Valiliğince, dün akşam saatlerinde çöken 3 katlı binanın enkazından kurtarılan 3 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Valiliğin resmi sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Enkaz altında kalan 5 kişiden 3'ü sağ salim kurtarıldı, hastaneye sevkleri sağlandı ve sağlık durumları iyi. Enkaz altında kalan 2 kişinin arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir."

"ZEMİN KATTAKİ İŞ YERİNDE KOLON KESİLDİ" İDDİASI

Konya'da çöken binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken binanın zemin katında yeni açılan balıkçıya ait iş yerinde ise genişletme çalışmaları kapsamında kolon kesildiği iddia edildi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay söz konusu iddialarla ilgili, "Bina 1992 yılında inşaat ruhsatı, 1994 yılında da ifşa ruhsatı alınmış. 30 yıldır oturulan bina. Hem bize hem ilçe belediyemize herhangi bir şikayet söz konusu değil. Onun için binanın neden yıkıldığıyla ilgili hiçbir bilgimiz yok. Bu, zemin katta dükkan olan yapılarda bu bina yıkıldığında ilk konuşulan konu, ama bununla ilgili ne bilgi, ne bir ihbar yok" açıklamasında bulundu.

"BİNA TAHLİYE EDİLMEYE ÇALIŞILMIŞ"

Belediye Başkanı Altay ayrıca “Binanın neden yıkıldığıyla ilgili bir bilgimiz yok. Bina kayıtlarımıza göre, 1992 yılında inşaat ruhsatı alınmış, 1994 yılında da iskan ruhsatı alınmış zemin artı 3 kattan oluşan 14 daireli bir yapı. Zemin dükkandaki vatandaşlar bir ses duyduklarından dolayı insanların ziline basarak boşalttırıyorlar” diye konuştu.