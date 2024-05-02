Konya'da dehşet: Trafikte tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Konya’da trafikte tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaya karışan zanlının daha sonra emniyete giderek teslim olduğu öğrenildi.
Merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Kaletaş Caddesi üzerinde dün saat 22.30 sıralarında, 31 yaşındaki Fevzi B., otogar civarında M.K. isimli şahısla trafikte tartıştı.
Tartışma sonrası olay yerinden ayrılan Fevzi B., aracını cadde üzerindeki otoparka park etti. Cadde üzerinden evine doğru yürüdüğü sırada trafikte tartıştığı M.K.’nin, yanına gelmesi üzerine tekrar tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda M.K., yanında bulunan bıçakla Fevzi B.’yi kalbinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
YAŞAMINI YİTİRDİ
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kalbine aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan Fevzi B., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Olaya karışan M.K.’nin daha sonra suç aleti bıçakla birlikte emniyete giderek teslim olduğu öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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