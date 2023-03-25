Konya'da doğalgazdan zehirlenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı
Konya'nın Ereğli ilçesinde doğalgaz sızıntısından zehirlenen 7 kişi tedavi altına alındı.
Konya'nın Ereğli ilçesi Camikebir Mahallesi'ndeki iki katlı evde doğalgaz sızıntısı olduğu ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, aynı aileden oldukları öğrenilen Suriye uyruklu 7 kişiyi Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Hayati tehlikesi bulunan 3 kişi, buradaki müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
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