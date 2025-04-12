Konya'da 'doktor' grubunda kadın hastalar için skandal ifadeler: Üniversite hastanesinden açıklama geldi

Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktorların bulunduğu bir Whatsapp grubu olduğu iddia edilen mesajlaşmalarda kadın hastalara yönelik skandal ifadeler kamuoyunda yankı uyandırdı. Üniversiteden yapılan açıklamada, "İddiaya konu personeller görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.

Konya'da 'doktor' grubunda kadın hastalar için skandal ifadeler: Üniversite hastanesinden açıklama geldi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 12.04.2025 - 00:45

İddiaya göre, Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görev yapan doktorlardan oluşan bir Whatsapp grubu mesajları, başka bir doktor tarafından paylaşıldı. Mesajlarda kadın hastalara yönelik çirkin ifadeler yer aldı.

Görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırırken ilgili üniversiteden de açıklama geldi.

Konya Selçuk Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, konu hakkında soruşturma başlatıldığı ve 'personellerin' görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Açıklama şöyle:

"Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda yer alan ve  Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesindeki bazı sağlık çalışanlarına ait olduğu iddia edilen yazışmalarla ilgili soruşturma başlatılmış olup iddiaya konu personeller görevden uzaklaştırılmıştır."


Etiketler: #konya #Selçuk Üniversitesi #Doktor

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