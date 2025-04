Adana’da fenomen dönerciden skandal karnaval itirafı: 'Karnavalın her yeri Hindistan sokak lezzetleri'

Yayınlanma: 11.04.2025 - 15:16

Güncelleme: 11.04.2025 - 15:16

Adana’da pişmiş tavuğun üzerine çiğ tavuk taktığı görüntüler üzerine ceza kesilerek 13. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’ndaki standı kaldırılan fenomen dönercinin dükkanından da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri örnek aldı. Ekiplere numune ürün veren fenomen dönerci ardından sosyal medyasından açıklamalarda bulundu.



"KARNAVALIN HER YERİ HİNDİSTAN SOKAK LEZZETLERİ"



Numune alındığına dair evrakları gösteren dönerci, "Biz karnavaldan kovulacak ne yaptık? Karnavalın her yeri Hindistan sokak lezzetleri. Etler, kıymalar, dönerler her şey orada açıkta toz toprak içerisinde. Hijyen dersi vermek isteyenler gidip orayı ziyaret etsin" dedi.