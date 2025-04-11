Güney Amerika'da skandal karşılaşma: Taraftar sahaya indi, 2 kişi hayatını kaybetti!
CONMEBOL Libertadores'te Colo Colo ile Fortaleza arasında oynanan karşılaşmaya taraftarlar damga vurdu. Karşılaşma öncesinde yaşanan olaylarda iki taraftar hayatını kaybetti.
Güney Amerika'da kulüpler düzeyindeki en önemli turnuvalardan biri olan CONMEBOL Libertadores'te E Grubu'ndaki Colo Colo - Fortalezza maçı tamamlanamadı.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Brezilya basınından Ole'nin aktardığı habere göre; maç öncesinde ev sahibi takım taraftarlarının stadyuma girmek istemesi nedeniyle çıkan olaylarda 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Olayların ardından maç başlarken 68. dakikada ev sahibi takımın taraftarlarının sahaya attığı yabancı maddelerden dolayı karşılaşma durdu.
TARAFTAR SAHAYA İNDİ
Maçın durmasından kısa bir süre sonra Colo Colo taraftarları sahaya inerken Fotaleza futbolcuları soyunma odasına koşmaya başladı.
Hakemlerin CONMEBOL yetkilileriyle yaptığı görüşmenin ardından karşılaşmanın iptal edilmesine karar verildiği, Şili ekibi Colo Colo'nun büyük bir ceza almasının beklendiği kaydedildi.
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