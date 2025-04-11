Güney Amerika'da skandal karşılaşma: Taraftar sahaya indi, 2 kişi hayatını kaybetti!

Yayınlanma: 11.04.2025 - 10:56

Güncelleme: 11.04.2025 - 10:56

Güney Amerika'da kulüpler düzeyindeki en önemli turnuvalardan biri olan CONMEBOL Libertadores'te E Grubu'ndaki Colo Colo - Fortalezza maçı tamamlanamadı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Brezilya basınından Ole'nin aktardığı habere göre; maç öncesinde ev sahibi takım taraftarlarının stadyuma girmek istemesi nedeniyle çıkan olaylarda 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Olayların ardından maç başlarken 68. dakikada ev sahibi takımın taraftarlarının sahaya attığı yabancı maddelerden dolayı karşılaşma durdu.

TARAFTAR SAHAYA İNDİ

Maçın durmasından kısa bir süre sonra Colo Colo taraftarları sahaya inerken Fotaleza futbolcuları soyunma odasına koşmaya başladı.

Hakemlerin CONMEBOL yetkilileriyle yaptığı görüşmenin ardından karşılaşmanın iptal edilmesine karar verildiği, Şili ekibi Colo Colo'nun büyük bir ceza almasının beklendiği kaydedildi.