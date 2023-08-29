Konya'da doktoru darbeden zanlı tutuklandı!

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli doktora şiddet uygulayan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA
Yayınlanma: 29.08.2023 - 15:55
Konya'da doktoru darbeden zanlı tutuklandı!
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Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan saldırgan R.B.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 

Adliyeye sevk edilen zanlının çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "kasten yaralama" suçundan tutuklandığı aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

Konya Valiliği'nin sosyal medya hesabından dün yapılan açıklamada; Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli doktorun fiziki saldırıya uğradığı, zanlının Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındığı bildirilmişti.


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