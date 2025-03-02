Konya'da erkek dehşeti... Eski eşine silahla saldırıp kaçtı: 2 yaralı!
Konya’da bir şahıs, eski eşi ve eşinin birlikte yaşadığı adamı silahla vurarak yaraladı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Şemsi Efendi Sokak’ta bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, F.Ö. boşandığı eski eşi Ş.A. ve onun birlikte yaşadığı Ö.Ç. ile karşılaştı. Çıkan tartışmada F.Ö., yanında getirdiği tabanca ile Ş.A. ve Ö.Ç.’yi silahla vurdu.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
F.Ö. ise olay yerinden kaçtı. Yaralılardan Ö.Ç.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
Etiketler: #konya #silahlı saldırı #erkek dehşeti
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