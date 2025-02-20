Erkek dehşeti: Hamile eşini sokak ortasında tüfekle yaraladı

Kütahya'da Y.K. (20) çıkan tartışmanın ardından annesinin evine giden hamile eşi F.K.’yi (19) sokak ortasında tüfekle vurup yaraladı.

Erkek dehşeti: Hamile eşini sokak ortasında tüfekle yaraladı
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DHA
Yayınlanma: 20.02.2025 - 17:23

Olay, Osmangazi Mahallesi Nergis Sokak’ta meydana geldi. Bir süre önce eşi Y.K. ile tartışan F.K., annesinin evine gitti. Y.K., bugün sokakta gördüğü hamile eşi F.K.’yi tüfekle vurup kaçtı.

F.K. yaralanırken ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. F.K., ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayın ardından kaçan Y.K., Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmayla Sultanbağı Mahallesi Geçit Sokak’ta suç aleti tüfek ile birlikte yakalanıp gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Y.K. ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.

Tedavisi süren F.K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 


Etiketler: #hamile #Kütahya #tüfek

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