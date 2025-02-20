Erkek dehşeti: Hamile eşini sokak ortasında tüfekle yaraladı
Kütahya'da Y.K. (20) çıkan tartışmanın ardından annesinin evine giden hamile eşi F.K.’yi (19) sokak ortasında tüfekle vurup yaraladı.
Olay, Osmangazi Mahallesi Nergis Sokak’ta meydana geldi. Bir süre önce eşi Y.K. ile tartışan F.K., annesinin evine gitti. Y.K., bugün sokakta gördüğü hamile eşi F.K.’yi tüfekle vurup kaçtı.
F.K. yaralanırken ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. F.K., ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Olayın ardından kaçan Y.K., Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmayla Sultanbağı Mahallesi Geçit Sokak’ta suç aleti tüfek ile birlikte yakalanıp gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen Y.K. ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.
Tedavisi süren F.K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kimi kime şikâyet edeceksin!
- 'Toplumun hassasiyetini dile getirmeye çalıştım'
- CHP’li vekilden sert tepki!
- Yurt dışına çıkış yasağı uygulanacak!
- IBAN'a para göndermede yeni dönem!
- İptal edilen planlar döndü
- Cemil Tugay’dan o isme tazminat davası!
- İmamoğlu yarın adaylık başvurusu yapacak
- Hangi il ve ilçelerde okullar tatil?
- Özel'den Bakan Şimşek'e 'TÜSİAD' önerisi