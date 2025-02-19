İzmir'de erkek dehşeti: Boşanma aşamasında olduğu kadını öldürüp kaçtı!

Aliağa ilçesinde yaşayan Fatma Ş., boşanma aşamasında olduğu M.Ş. adlı erkek tarafından bıçakla öldürüldü. Olaydan sonra kaçan zanlıyı yakalama çalışmaları devam ediyor.

İzmir'de erkek dehşeti: Boşanma aşamasında olduğu kadını öldürüp kaçtı!
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İHA
Yayınlanma: 19.02.2025 - 15:20

İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Güzelhisar Mahallesi’nde bir ormanlık alanda akşam saatlerinde dehşet bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; kardeşinin yanında yaşayan Fatma Ş. (34) adlı kadın, boşanma aşamasında olduğu M.Ş. (40) adlı erkek ile buluştu. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan M.Ş. görüşmeye çağırdığı Fatma Ş.’yi bıçakladı. Yaralı kadını ormanlık alana atan fail erkek, olay yerinden uzaklaştı.

KAÇAN ZANLI ARANIYOR

Yerde yatan Fatma Ş.’yi gören yurttaşlar durumu 112 Acil ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Etiketler: #boşanma #kadın cinayeti #İzmir #Soruşturma

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