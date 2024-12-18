Konya'da facia... Evli çifti yangın ayırdı!
Beyşehir ilçesinde evde çıkan yangında Zeki ile Aynur Özbay çifti hayatını kaybetti. Olayla ilgili incelemenin devam ettiği aktarıldı.
Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi'ndeki yayla evinde, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, evdeki Aynur Özbay ve Zeki Özbay çiftinin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Çiftin cenazeleri, Beyşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Öte yandan ahırda bulunan 7 büyükbaşın da öldüğü öğrenildi.
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