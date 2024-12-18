Esenyurt'ta çatal ve kaşık fabrikasında yangın!

Esenyurt'ta çatal ve kaşık fabrikasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ederek söndürdü.

Esenyurt'ta çatal ve kaşık fabrikasında yangın!
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DHA
Yayınlanma: 18.12.2024 - 08:39

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi Barış Manço Caddesi'nde bulunan fabrikada saat 04.00 sıralarında çıktı.

Edinilen bilgiye göre, çatal ve kaşık üretimi yapılan fabrikadan alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada alevler fabrikanın büyük bir bölümünü sardı.

ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere farklı noktalardan müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, fabrikada hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı. 


Etiketler: #Esenyurt #fabrika #Yangın #çatal

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