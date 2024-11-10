Konya'da korkunç olay... Tartıştığı husumetlisini bıçaklayarak öldürdü!

Kulu ilçesinde Cihan Öcal, tartıştığı husumetlisi A.Ö. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. A.Ö. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Konya'da korkunç olay... Tartıştığı husumetlisini bıçaklayarak öldürdü!
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DHA
Yayınlanma: 10.11.2024 - 08:33

Konya'nın Kulu ilçesine bağlı Beşkardaş Mahallesi'nde saat 20.00 sıralarında korkunç bir olay yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; A.Ö. ile husumetlisi 2 çocuk babası besici Cihan Öcal (40) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. A.Ö., tartışmanın büyümesi üzerine Öcal'ı bacağından bıçakladı. Öcal kanlar içerisinde yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öcal, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

A.Ö. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #bıçak #husumet #konya #tartışma

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