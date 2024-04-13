Konya'da feci kaza... Otomobil takla attı: 4 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 13.04.2024 - 09:54
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Kaza, gece saatlerinde Beyşehir-Isparta karayolunun 11. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.U. idaresindeki otomobil, Beyşehir istikametine seyir halindeyken Çiftlik Mahallesi yakınlarında yoldan çıkarak takla attı.

Kaza yapan otomobilin sazlık alanda su birikintisi üzerine devrilmesi sonucu ihbarı üzerine adrese sağlık, jandarma ve polis ekiplerinin yanı sıra itfaiye ekipleri de yönlendirildi.

Araç içerisinde yaralanan sürücü ile birlikte eşi M.U. ve çocukları K.S.U. (4) ile Y.M.U. (1) su birikintisi içerisindeki otomobilden çıkarıldı.

Yaralılar ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.


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