Virajı alamayan otomobil alt geçide düştü: 2 yaralı
Isparta’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil alt geçide düştü. Kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.
Feci kaza, Davraz mahallesi Miryakefalon kavşağında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, cezaevi istikametinden Eğirdir istikametine seyir halinde olan Murat B. (49) hakimiyetindeki 32 HE 009 plakalı otomobil virajı alamayarak yaklaşık 10 metreden alt geçide düştü.
Meydana gelen kazada sürücü ve otomobilde yolcu olarak bulunan eşi Zeliha B. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbarla birlikte bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu otomobilden çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, sürücü Murat B’ nin hayati tehlikesinin bulunduğu eşinin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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