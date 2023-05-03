Konya'da feci kaza... Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde hafif ticari araçla, otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 03.05.2023 - 17:27
Konya'da feci kaza... Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı
Abone Ol google-news

Feci kaza, saat 15.30 sıralarında Karapınar- Reşadiye Mahallesi yolu Sekizli mevkisinde meydana geldi.

Alışveriş için ailesiyle birlikte ilçe merkezine giden Ergün Ata (49) yönetimindeki 42 JF 252 plakalı otomobil ile tarlaya gitmek için yola çıkan İbrahim Baştürk yönetimindeki 42 DY 762 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobil sürücüsü Ergün Ata ile eşi Hatice Ata (49) ve torunları Bekir ve Naciye Öğür ile hafif ticari araçta sürücüsü ile aynı adı taşıyan dedesi İbrahim Baştürk yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan Ergün Ata’nın kızı Hayriye Ata (22) ile sürücü İbrahim Baştürk, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Ölen 5 kişinin cenazeleri ise aynı hastanenin morguna kondu. 


konya kaza trafik kazaları Trafik kaza trafik kazası

İlgili Haberler

Sancaktepe’de servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü

Sancaktepe’de servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü
Şişli’de otomobil yayaların arasına daldı: 3 yaralı

Şişli’de otomobil yayaların arasına daldı: 3 yaralı
Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı

Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı

En Çok Okunan Haberler