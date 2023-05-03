Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı
Tokat'ta yolcu minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı.
Tokat-Niksar karayolu Almus kavşağında meydana gelen olayda, Hüseyin Üstün (38) idaresindeki yolcu minibüsü ile Mustafa Çenik (40) idaresindeki otomobil çarpıştı.
Kazada, minibüsün şoförü Hüseyin Üstün ile yolcular Meliha Yiğit (68) Satiye Öztürk (62) Sema Öztürk (36) Abdullah Öztürk (27) Sakine Yaylacı (51) Mehmet Irmak (48) Asiye Özgür (72) Hanife Öztürk (54) Latife Gürsel Gültepe (17) Tülin Gültepe (41) ile otomobil sürücüsü Mehmet Çenik ve yanında bulunan Ömer Çenik (58) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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