Konya'da feci olay: 12. kattan atlayıp intihar etti, üzerine düştüğü esnaf ağır yaralandı

Yayınlanma: 01.08.2024 - 12:12

Güncelleme: 01.08.2024 - 12:12

Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Şefikcan Caddesi’ndeki 12 katlı bir apartmanda meydana geldi.

Son kattaki evlerinin balkonundan kendini boşluğa bırakan Ali Emre Arıkan, zemin kattaki işyerinin önünde malzemelerle ilgilenen züccaciyeci Mehmet Coşkun’un üstüne düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Arıkan ve Coşkun ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Arıkan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.