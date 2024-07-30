Almanya'dan izne gelmişti... İkinci kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Almanya’dan ailesiyle birlikte Denizli’ye izine gelen kadın, ikinci kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.

İHA
Yayınlanma: 30.07.2024 - 12:12
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Olay, Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Çakmak Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Almanya’da ikamet eden Selma Zeybek (59) ailesiyle Denizli’ye izine geldi.

Bugün sabah saatlerinde ikinci katta bulunan evinin balkonuna çıkan Zeybek balkondan aşağıya düştü. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolü sonucu kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Henüz düşme sebebi bilinmeyen Zeybek’in psikolojik rahatsızlığı olduğu ileri sürüldü. Yapılan incelemelerin ardından Zeybek’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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