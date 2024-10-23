Konya’da 'fuhuş' operasyonu: 5 gözaltı

Konya merkezli 3 ilde polis ekipleri tarafından düzenlenen fuhuş operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alınırken, 9 mağdur kadın kurtarılarak muhafaza altına alındı.

Konya’da 'fuhuş' operasyonu: 5 gözaltı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 23.10.2024 - 10:11

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince fuhuş suçu işlendiği tespit edilen 9’u Konya’da, 1’i İstanbul’da, 1’i de Kocaeli’de olmak üzere 11 farklı adrese 24 ekip 61 personel ile eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonlarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 1’i Türk 8’i yabancı uyruklu 9 mağdur kadın kurtarılarak muhafaza altına alındı.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, operasyonlarda 62 bin 960 lira ve yaklaşık 3 bin lira değerinde dövize el konuldu.


Etiketler: #konya

İlgili Haberler

Spor yazarları Beşiktaş - Konyaspor maçını değerlendirdi: 'Semih'in varlığı fark yarattı'

Spor yazarları Beşiktaş - Konyaspor maçını değerlendirdi: 'Semih'in varlığı fark yarattı'
Konya'da otomobil köprüden düştü: 3 kişi yaralandı

Konya'da otomobil köprüden düştü: 3 kişi yaralandı
Yer: Konya... Polisin aracını kundaklayan şüpheli tutuklandı

Yer: Konya... Polisin aracını kundaklayan şüpheli tutuklandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler