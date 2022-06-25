Konya'da göçük altında kalan 66 yaşındaki işçi hayatını kaybetti
Konya'nın Selçuklu ilçesinde kanalizasyon hattı inşaatında çalışırken göçük altında kalan 66 yaşındaki işçi Mehmet Maral yaşamını yitirdi.
Konya'nın Selçuklu ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi Hekimoğlu Caddesi'nde, bir inşaat firması tarafından yapılan kanalizasyon hattı kazısında çalışan Mehmet Maral'ın (66) üzerine toprak çöktü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ve AFAD ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu toprak altından çıkarılan Maral'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
İşçinin cenazesi, Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.
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