Konya'da hastanede hastalar hakkında skandal ifadeler: 2 doktora gözaltı kararı!
Konya'da hastalara yönelik uygunsuz yazışmalarda bulundukları iddia edilen 2 doktor hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak paylaşmak" suçlarından 2 doktor hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, soruşturma kapsamında 2 doktorun gözaltına alınması talimatı verildiği kaydedilerek, "Olayla ilgili olarak soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Selçuk Üniversitesinden (SÜ) yapılan açıklamada ise üniversitenin tıp fakültesi hastanesindeki bazı sağlık çalışanlarına ait olduğu iddia edilen yazışmalarla ilgili soruşturma başlatıldığı, iddiaya konu personelin görevden uzaklaştırıldığı bildirilmişti.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Mahir Polat için yeni karar!
- 'Bir an önce Beşiktaş'tan gönderin'
- Garson, 'Hesabınızı Ekrem Başkan ödedi' dedi...
- CHP MYK üyeleri belli oldu
- Müdür velileri sendikadan kaçırdı!
- Başarır gözaltındayken onu savunan AKP'li isim kimdi?
- Hasan İmamoğlu, 'kayyum' sonrası ilk kez konuştu
- 'Trump 'Erdoğan'ı severim' dedikten sonra...'
- AKP'li isimden kadın başkana çirkin sözler!
- 'Milletin malına mülküne çökenler...'