Konya'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ölü

19 Haziran 2022 Pazar, 09:47

Konya'da iki grup arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Olay sırasında bıçakla göğsünden ağır yaralanan 1 genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Olay, 18 Haziran Cumartesi akşamı saat 21.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Doç. Doktor Halil Ürün Caddesi üzerinde bulunan bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park üzerinde iki grup arasında çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

15 yaşındaki Y.T., yanında bulunan bıçakla Mustafa Kaya'yı (19) göğsünden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan Mustafa Kaya ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Tedavi altına alınan ağır yaralı Mustafa Kaya yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olayın şüphelisinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.