Konya'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ölü
İki grup arasında parkta başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. 15 yaşındaki Y.T., yanında bulunan bıçakla Mustafa Kaya'yı (19) göğsünden yaraladı. Yaralanan Kaya hayatını kaybederken; saldırgan Y.T. ise olay yerinden kaçtı.
Konya'da iki grup arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Olay sırasında bıçakla göğsünden ağır yaralanan 1 genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, 18 Haziran Cumartesi akşamı saat 21.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Doç. Doktor Halil Ürün Caddesi üzerinde bulunan bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park üzerinde iki grup arasında çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI
15 yaşındaki Y.T., yanında bulunan bıçakla Mustafa Kaya'yı (19) göğsünden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan Mustafa Kaya ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.
KURTARILAMADI
Tedavi altına alınan ağır yaralı Mustafa Kaya yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olayın şüphelisinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.
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