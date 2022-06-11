Konya'da 'sahte para' operasyonu: 7 zanlı tutuklandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen sahte para operasyonunda yakalanan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı. Aramalarda yaklaşık 55 bin lira sahte banknot ele geçirildi.

AA
11 Haziran 2022 Cumartesi, 13:05
Konya'da 'sahte para' operasyonu: 7 zanlı tutuklandı
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İlçe Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bazı kişilerin sahte parayla alışveriş yaptığı ihbarı üzerine Konya, Ereğli'de çalışma başlattı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

SAHTE PARALARA EL KONULDU

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, sahte banknotlardan oluşan 54 bin 700 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 1'i salıverildi, 8'i adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 7'si çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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