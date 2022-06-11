Konya'da 'sahte para' operasyonu: 7 zanlı tutuklandı
Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen sahte para operasyonunda yakalanan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı. Aramalarda yaklaşık 55 bin lira sahte banknot ele geçirildi.
İlçe Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bazı kişilerin sahte parayla alışveriş yaptığı ihbarı üzerine Konya, Ereğli'de çalışma başlattı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
SAHTE PARALARA EL KONULDU
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, sahte banknotlardan oluşan 54 bin 700 lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 1'i salıverildi, 8'i adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 7'si çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Video Haberler
- Minibüs bekleyen kadına fiziksel taciz
- Motosikletli saldırganlar 'kırtasiyeye' ateş açtı!
- Mobilyacıda yangın: Dükkan kullanılamaz hale geldi!
- GÖÇİZDER üyelerine tutuklama
- Taciz ettiği kız öğrencilerin üzerine 'minibüsü' sürdü
- İzmir Marşı söyleyen DJ Ersin'in programı iptal edildi
- AKP'li başkanı istifaya çağırdı
- İndirimli şeker alabilmek için birbirlerini ezdiler
- Eczacıbaşı’ndan kayıp helikoptere ilişkin açıklama
- Akıl almaz görüntüler: 'Şok geçirsin' diye saldırdılar
En Çok Okunan Haberler
-
- Cumhur'da dikkat çeken düşüş
- Davutoğlu'nun pazar ziyaretinde gerginlik
- 'Köpek' tartışmasında aynı aileden 3 kişiyi katletti
- Benzin ve otogaza bu gece bir zam daha geliyor
- 'Erken seçim değil, tarihi konuşuluyor'
- Türkiye’nin isim değişikliğini masada
- AKP'li Yiğit Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı
- 'Masanın arkasında anlat, biz din adamıyız'
- Sağkan'dan Feyzioğlu'na: 'Travmayı atlatamamış'
- İtalya'da helikopter kaybolmuştu: Kimlikler belli oldu