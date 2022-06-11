Konya'da 'sahte para' operasyonu: 7 zanlı tutuklandı

11 Haziran 2022 Cumartesi, 13:05

İlçe Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bazı kişilerin sahte parayla alışveriş yaptığı ihbarı üzerine Konya, Ereğli'de çalışma başlattı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

SAHTE PARALARA EL KONULDU

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, sahte banknotlardan oluşan 54 bin 700 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 1'i salıverildi, 8'i adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 7'si çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.