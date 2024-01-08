Konya'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Konya'nın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.
Fecikaza, saat 16.30 sıralarında Adana- Konya karayolu Hortu Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
Bakır Çiftçi (35) yönetimindeki 33 NTZ 28 plakalı otomobil, yolun sağındaki 'cep' olarak bilinen bölümden anidan karayoluna çıkan Talat Mıh (71) yönetimindeki 42 ESN 48 plakalı otomobile çarpıp, takla attı.
Kazada Çiftçi'nin yanında bulunan aynı aileden Emine Çiftçi, Rukiye Çiftçi, Büşra Çiftçi, Mehmet Çiftçi, Kader Çiftçi, İmam Çiftçi, Kübra Çiftçi ve Zeynep Çiftçi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan ve Gülen sahiden kavgalı mı?
- Binayı taş ve sopa yağmuruna tuttular!
- İstanbul'da kar yağışı tahmini değişti
- İstanbul'a kar geliyor!
- Elton John'dan Jackson hakkında sert itiraflar
- Mars yüzeyinin altında gömülü 16 çokgen yapı bulundu
- Hulki Cevizoğlu'ndan 'fotoğraf' açıklaması!
- İşte Kurum'un görev boyunca imza attığı skandallar!
- Mossad ajanıyla ilgili çarpıcı iddia
- Eğlence mekanında olaylı gece! Nejat İşler yumruk attı