Konya’da kaçakçılara operasyon: 13 gözaltı

Yayınlanma: 26.01.2024 - 10:47

Güncelleme: 26.01.2024 - 10:48

Selçuklu, Karatay ve Ereğli ilçelerinde kaçak sigara üretimi ve satışı yapıldığı tespit edilen 4 iş yeri, 1 ev ve 3 araçta arama yapıldı.

Yapılan aramalarda, 2 milyon 375 bin adet doldurulmuş sigara, 350 paket gümrük kaçağı sigara, bin 105 litre kaçak akaryakıt, 6 bin 635 gram doğal kehribar taşı, 4 bin 200 gram doğal fil dişi, 37 adet kehribar tespih ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı.

26 ADET RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik yapılan çalışmalarda Seydişehir ilçesinde, 3 ev ve 2 iş yerinde yapılan aramalarda 26 adet ruhsatsız tabanca, 26 adet tabanca şarjörü ve çok sayıda fişek ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

KOM ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.