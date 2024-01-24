Konya’da kaçakçılara operasyon: 19 gözaltı

Yayınlanma: 24.01.2024 - 10:08

Güncelleme: 24.01.2024 - 10:09

Merkez Selçuklu, Karatay ve Ereğli ilçelerinde kaçak sigara ve tıbbi ürün üretimi, satışı yapıldığı tespit edilen 6 işyeri ve 4 evde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda, 18 bin adet kaçak tıbbi ürün, 202 kilogram kıyılmış tütün, 19 bin 780 adet doldurulmuş sigara, 155 bin 600 adet sahte bandrollü makaron, 28 kilogram nargile tütünü, 282 adet elektronik sigara, 7 adet akıllı saat ve 2 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi. 9 şüpheli gözaltına alındı.

47 ADET OTOMATİK PİYADE TÜFEĞİ ELE GEÇİRİLDİ

Bir başka operasyonda ise, KOM ekipleri silah kaçakçılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Ankara Caddesi üzerinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 35 adet otomatik piyade tüfeği, 70 adet şarjör ele geçirildi. Şüphelilerden alınan ifade doğrultusunda Beyşehir ilçesinde tespit edilen silah üretim imalathanesine baskın yapıldı.

Yapılan baskında 12 adet otomatik piyade tüfeği ve 22 adet şarjör daha ele geçirildi. Beyşehir ilçesinde durdurulan bir araçta ise 5 adet tabanca ve tabanca parçaları ele geçirildi. 8 şüpheli gözaltına alındı.

KOM ekiplerince, akaryakıt kaçakçılarına yönelik yapılan analiz ve saha çalışmaları neticesinde 1 araçta arama yapıldı. Yapılan aramada 9 bin 155 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

Polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 19 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.