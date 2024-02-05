Konya'da kaçakçılık operasyonları: 13 şüpheli yakalandı
Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 13 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, merkez Karatay, Meram, Selçuklu ile Ereğli ilçesinde belirlenen iş yerleri ve evlerde arama yaptı.
Aramalarda 317 otomatik tüfek parçası, gümrük kaçağı 41 cep telefonu, 62 cep telefonu aksesuarı, 690 paket sigara, 6800 doldurulmuş sigara, 125 elektronik sigara ile 22 elektronik sigara likidi ele geçirildi.
Operasyonlarda yakalanan 13 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Hedefinde 'Dilber' ve 'Güldür Güldür' var
- DEM Parti İstanbul adayı için tarih verdi
- Yeniden Refah Partisi'nden 'İmamoğlu' iddiasına yanıt
- Yargıdan Murat Kurum hakkında karar!
- O skeçle ilgili Güldür Güldür ekibinden açıklama
- İBB'ye bir aday daha çıktı
- Adaylık hevesi kursağında kaldı
- Özel'den Erdoğan'a 'Hatay' yanıtı
- Erdoğan o ismin de üstünü çizdi
- Porno izleyen oğlunun üzerine kaynar su döktü