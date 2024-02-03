Rize'de gol sesi çıkmadı! Çaykur Rizespor 0-0 Konyaspor

Yayınlanma: 03.02.2024 - 16:18

Güncelleme: 03.02.2024 - 16:18

Trendyol Süper Lig'in 24. hafta maçında Çaykur Rizespor, sahasında Konyaspor ile karşılaştı. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maç 0-0 eşitlikle sona erdi.

Rizespor ligde oynadığı son iki maçı kazanamadı. Konyaspor'un galibiyet hasreti 7 maça çıktı.

Bu sonuçla Konyaspor puanını 22'ye çıkardı. Rizezspor ise 36 yaptı.

Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor, Ankaragücü ile karşılaşacak. Rizespor, Sivas deplasmanına gidecek.