Rize'de gol sesi çıkmadı! Çaykur Rizespor 0-0 Konyaspor
Trendyol Süper Lig'in 24. hafta maçında Çaykur Rizespor, sahasında Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 24. hafta maçında Çaykur Rizespor, sahasında Konyaspor ile karşılaştı. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maç 0-0 eşitlikle sona erdi.
Rizespor ligde oynadığı son iki maçı kazanamadı. Konyaspor'un galibiyet hasreti 7 maça çıktı.
Bu sonuçla Konyaspor puanını 22'ye çıkardı. Rizezspor ise 36 yaptı.
Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor, Ankaragücü ile karşılaşacak. Rizespor, Sivas deplasmanına gidecek.
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