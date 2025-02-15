Konya'da kadın cinayeti! Evinde bıçaklanarak katledildi

Konya’nın Akşehir ilçesinde, 2 çocuk annesi Dilek Şen, sevgilisi olduğu öne sürülen Barış E. tarafından evinde bıçaklanarak öldürüldü. Şüpheli, olay sonrası polise teslim oldu.

Konya'da kadın cinayeti! Evinde bıçaklanarak katledildi
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DHA
Yayınlanma: 15.02.2025 - 10:43

Yeni Mahalle Şehit Osman Aydoğan Sokak’ta Dilek Şen, evinde sevgilisi olduğu iddia edilen Barış E. tarafından defalarca bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ancak yapılan incelemede Şen’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Dilek Şen’in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayet şüphelisi Barış E., olay sonrası polise teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Etiketler: #kadın cinayeti #konya

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